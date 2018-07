Mülheim an der Ruhr

Kleinkind bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

29.07.2018, 13:48 Uhr | dpa

Ein Kleinkind ist in Mülheim an der Ruhr aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel der elf Monate alte Junge auf eine Grünfläche. Dort fanden Zeugen das schreiende Kind und riefen den Rettungsdienst. Nach bisherigen Ermittlungen war der Junge am Samstag auf ein Sofa geklettert, das direkt am geöffneten Fenster stand, und hinausgefallen. Die 26 Jahre alte Mutter und deren Bruder waren zu dem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohnung. Das Kind kam in ein Krankenhaus.