Halberstadt

Mann schlägt Nebenbuhler mit Campingaxt nieder

29.07.2018, 14:09 Uhr | dpa

Bei einem Streit um eine Frau ist ein Mann in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) mit einer Campingaxt verletzt worden. Der 30-Jährige sei von seinem 27 Jahre alten Kontrahenten am Samstag mehrmals mit der Axt am Kopf getroffen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.