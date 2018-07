Langeneß

Ponyhof hat auf Langeneß gebrannt

29.07.2018, 15:34 Uhr | dpa

Auf der Hallig Langeneß (Kreis Nordfriesland) hat es am Samstagabend auf einem Ponyhof gebrannt. Der Dachstuhl eines der Gebäude des Hofes war mutmaßlich nach einem Blitzschlag in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mit. In der Folge brannte das Haus komplett ab. Eine Ausbreitung des Feuers konnte jedoch durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Menschen und Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Lage der Hallig erschwerte es anderen Rettungskräften der Freiwilligen Feuerwehr Langeneß Hilfestellung zu leisten.