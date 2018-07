Offenbach am Main

Temperaturen steigen wieder

29.07.2018, 15:41 Uhr | dpa

Nach einer kurzen Verschnaufpause am Wochenende wird es in Hessen wieder heiß. Die Temperaturen würden erneut steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Schon am Montag bleibe es überwiegend heiter und niederschlagsfrei, bei maximal 30 bis 36 Grad. Niederschläge werden nicht erwartet.

Auch für Dienstag wird nur vereinzelt mit Schauern gerechnet, die vor allem im Nordwesten teils gewittrig sein können. Bei den Temperaturen ändere sich nicht viel, sie könnten bis auf 35 Grad klettern, hieß es. Am Mittwoch soll die Bewölkung dichter werden. Dann ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, örtlich auch mit Starkregen. Die höchsten Temperaturen sollen zwischen 28 und 32 Grad liegen.