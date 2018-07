Erfurt

Suche nach Messerstecher von Erfurt weiter erfolglos

29.07.2018, 15:51 Uhr | dpa

Polizisten haben einen Tatort in Erfurt mit Absperrband gesichert. Foto: WichmannTV/Archiv (Quelle: dpa)

Der nach einer Messerattacke auf einen Passanten in Erfurt bundesweit gesuchte 41-jährige Mann ist weiter auf der Flucht. Die Fahndung sei auch am Wochenende noch nicht erfolgreich gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Sonntag.

Der mutmaßliche Messerstecher wird seit Donnerstag gesucht, am Freitag war Haftbefehl erlassen worden. Er soll am frühen Donnerstagmorgen seine Ex-Freundin gewaltsam aus deren Wohnung entführt und auf der Flucht einen 24-jährigen unbeteiligten Passanten mit dem Messer schwer verletzt haben.

Die Frau war noch am Donnerstag von den Einsatzkräften in der Nähe der Bahngleise in Richtung Weimar aufgegriffen worden. Der 41-Jährige, der bei ihr war, flüchtete über die Gleise. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Laut Polizei gilt er als äußerst aggressiv, gewalttätig und trägt möglicherweise Waffen bei sich. Im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung.