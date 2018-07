Berlin

Jugendliche attackieren Mann mit Messer

29.07.2018, 17:05 Uhr | dpa

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Berlin-Marzahn einen Mann mit einem Messer angegriffen und ihm sein Portemonnaie gestohlen. Der 41-Jährige wurde bei dem Übergriff am Samstagnachmittag an Kopf und Arm verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Beamten sagte der Mann, dass die mutmaßlichen Angreifer ihn auf einem Trampelpfad zwischen zwei Parkplätzen an der Märkischen Allee umringt hätten. Sie sollen versucht haben, ihm das Portemonnaie aus der Hand zu reißen. Als er nicht losließ, sollen die Jugendlichen ihm gegen den Kopf geschlagen und ihn in den Unterarm gestochen haben. Die vier- bis fünfköpfige Gruppe flüchtete mit dem Diebesgut. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt.