Miami Gardens

Rummenigge kündigt Bayern-Angriff in der CL an

29.07.2018, 17:30 Uhr | dpa

Bayern München geht laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit "großen Zielen" speziell in der Champions League in die neue Fußball-Saison. "Wir möchten in allen drei Wettbewerben erfolgreich sein, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League insbesondere", sagte der 62-Jährige am Ende der USA-Reise des deutschen Rekordmeisters am Sonntag in Miami.

"Auf dieser Reise hat man einmal mehr festgestellt, welchen Stellenwert die Champions League international hat. Wir werden versuchen, dieses Jahr anzugreifen. Wir wollen das, was wir 2013 mit dem Sieg in London erlebt haben, in naher Zukunft wieder erreichen", sagte Rummenigge. Die einwöchige Marketingtour in Amerika mit den Stationen Philadelphia und Miami sei "sehr schön" und erfolgreich gewesen. Nur die Niederlagen in den Testspielen gegen Juventus Turin (0:2) und Manchester City (2:3) "haben uns weniger gefallen", sagte der Vorstandsvorsitzende in seinem Resümee.