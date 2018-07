Hamburg

"Tagesschau"-Sprecher sorgt beim "Ironman" für Abkühlung

29.07.2018, 17:55 Uhr | dpa

Hamburg (dpa) – Nicht jeder wusste, wer da an der Wasserstelle am Hamburger Gänsemarkt nasse Schwämme an die Teilnehmer des "Ironman"-Wettbewerbs reichte. Doch hier und da gab es ein "Hallo", manchmal hatte ARD-"Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder Zeit für ein Schwätzchen.

Bei dem Ausdauer-Wettkampf am Sonntag versuchte der 50-Jährige anderen zu helfen, wenigstens das Ziel am Rathausmarkt zu erreichen. Vor einem Jahr war er noch selbst am Start, qualifizierte sich für den Wettbewerb von Hawaii und konnte sich "einen Traum erfüllen".

"Ich hatte Lust dazu", sagte Schröder, warum er diesmal als Helfer den Jedermann-Sportlern beim Marathon nasse Schwämme in die Hände drückte. Dabei musste er auch immer mal wieder einen kurzen Sprint einlegen. Meistens, um neue Schwämme zu holen, und manchmal lief er einem Teilnehmer hinterher, wenn die Übergabe nicht geklappt hatte.

"Manche haben noch ganz fit ausgesehen, andere nicht", berichtete Schröder. Allen war der Kampf gegen die Hitze anzusehen. Viele nutzten die Wasserstelle für eine kleine Gehpause. "Schwämme und Eis mitnehmen - und sich bis zur nächsten Wasserstelle retten", sagte Schröder und wandte sich dem nächsten Sportler zu. Der drehte sich nach ein paar Metern kurz um und rief: "Super, dass Sie das hier machen."