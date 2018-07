Hamburg

Sieg über HSV II: Egestorf-Langreder übernimmt Spitze

29.07.2018, 18:01 Uhr | dpa

Germania Egestorf-Langreder ist der erste Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nord. Die Niedersachsen sorgten mit dem 2:0-Erfolg gegen Vizemeister Hamburger SV II für die erste Überraschung der Saison. Auch die weiteren Favoriten taten sich schwer: Titelträger SC Weiche Flensburg kassierte gleich zum Auftakt 1:2 bei SSV Jeddeloh gleich die erste Niederlage und auch die erste Rote Karte: Neuzugang Joel Keller musste wegen einer Notbremse nach 38 Minuten vom Feld. Für Flensburg sorgte Tim Wulff nach der Pause nur noch für den Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht.

Auch beim VfB Lübeck wird von der Meisterschaft gesprochen, doch das Team von Trainer Rolf Landerl musste sich im Heimspiel gegen den VfB Oldenburg mit einem 1:1 zufrieden geben. Daniel Franziskus schoss die Lübecker gegen seinen Ex-Club in Führung, doch am Ende trauerte der Großteil der 1675 Fans an der Lohmühle den vergebenen Chancen nach. Genauso unzufrieden waren die Anhänger von Eintracht Norderstedt, die ihr Team mit 1:2 beim Abstiegskandidaten BSV Rehden verlieren sahen. Nach einem 0:2-Rückstand sorgte Felix Drinkuth für den Endstand.

Im Aufsteigerduell beim VfL Oldenburg kam Holstein Kiel II zu einem 0:0. Der FC St. Pauli II rettete gegen den Lüneburger SK Hansa ein glückliches 2:2. Den zweimaligen Rückstand glichen Ersin Zehir und Sirlord Conteh (Foulelfmeter/90.+4. Minute) aus. Dabei bewahrte St. Paulis Torwart-Debütant Leon Schmidt sein Team vor einer Niederlage.

Die Vereine haben schnell die Möglichkeit zur Rehabilitation. Denn die Regionalliga Nord startet gleich mit einer Englischen Woche. Diese beginnt bereits am Dienstag.