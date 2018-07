Undenheim

Pferd stirbt an Gift: Absichtliche Tat vermutet

30.07.2018, 05:32 Uhr | dpa

Ein Pferd ist am Sonntag in Undenheim (Landkreis Mainz-Bingen) an einer Vergiftung gestorben. Vermutlich hat ihm jemand in der Nacht zuvor Rattengift zu fressen gegeben. Das teilte die Polizei mit. Das Tier von einem Weingut musste daraufhin eingeschläfert werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.