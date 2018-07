Halle (Saale)

Gartenlaube in Flammen: Verdacht auf Brandstiftung

30.07.2018, 07:38 Uhr | dpa

In einem Kleingartengebiet in Halle hat eine Gartenlaube gebrannt. Das Gartenhaus sei durch das Feuer am frühen Montagmorgen stark beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Einsatzkräfte löschten den Brand erfolgreich und trafen vor Ort die stark alkoholisierte Eigentümerin der Gartenlaube an. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Verletzte habe es nicht gegeben.