Husum

"Weihnachtshaus" bringt auch im Sommer "Weihnachtsgefühle"

30.07.2018, 09:09 Uhr | dpa

Alix Paulsen steht vor ihrem Weihnachtsmuseum in Husum. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Weihnachten nur im Dezember? In Schleswig-Holstein ist dieses starre trotz Zeitschema des Super-Sommers mit tropischen Temperaturen über 30 Grad aufgehoben. Ein kleines Museum im nordfriesischen Husum lockt auch im Hochsommer Besucher mit "Weihnachts-Atmosphäre". In der Nähe des Hafens hat Sammlerin Alix Paulsen ein dreigeschossiges Gebäude mit ihrer Leidenschaft für Weihnachten gefüllt. In Regalen und Vitrinen stehen Hunderte Exponate. Daneben hat Paulsen ein großes Lager, aus dem Sonderausstellungen bestückt und für bestimmte Themen immer wieder anders zusammengestellt werden. Das Museum mit angeschlossenem historischen Laden lockt das ganze Jahr über Besucher aus ganz Deutschland, sagt Paulsen: "Bis heute mit jährlich steigenden Besucherzahlen."