Trier

Schwimmer in der Mosel verschwunden

30.07.2018, 09:20 Uhr | dpa

Ein 20-jähriger Schwimmer wird seit Sonntag in der Mosel bei Trier vermisst. Der Vermisste habe mit einem Freund die Mosel durchqueren wollen, als er plötzlich in der Mitte der Fahrrinne untergegangen und nicht mehr aufgetaucht sei, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine sofortige Suchaktion mit mehreren Rettungshubschraubern wurde ergebnislos wegen der Dunkelheit abgebrochen. Die Suchmaßnahmen sollten am Montag fortgesetzt werden. Auch im Rhein bei Bingen sucht die Polizei nach einem seit Donnerstag vermissten Schwimmer.