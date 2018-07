Kassel

Herrenloser Koffer vor Kasseler Justizgebäude: Büros geräumt

30.07.2018, 10:40 Uhr | dpa

Wegen eines herrenlosen Werkzeugkoffers sind am Montag in Kassel mehrere Gebäude geräumt worden. Passanten hatten den Koffer um kurz vor acht Uhr zwischen den Gebäuden der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts in der Innenstadt gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Sprengstoffexperten vom Landeskriminalamt in Wiesbaden wollen den Koffer untersuchen. Derzeit ist die angrenzende Frankfurter Straße zwischen Fünffensterstraße und Friedrichsplatz in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.