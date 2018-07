Stuttgart

Baden-Württemberger machen weniger Müll

30.07.2018, 10:45 Uhr | dpa

Ein Bagger verlädt Altpapier in einer Lagerhalle. Foto: Sina Schuldt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Menschen in Baden-Württemberg produzieren immer weniger Müll. Das Haus- und Sperrmüllaufkommen sank im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 139 Kilogramm pro Kopf, wie aus der am Montag in Stuttgart veröffentlichten Abfallbilanz des Umweltministeriums hervorgeht. Der Rückgang zum Vorjahreszeitraum betrug demnach mehr als ein Kilogramm. Das gesamte Aufkommen ging aber lediglich um 6000 Tonnen auf 1,52 Millionen Tonnen zurück. Das Minus beim Pro-Kopf-Aufkommen wurde auch mit einem steigenden Bevölkerungswachstum begründet.