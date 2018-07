Halberstadt

25-Jähriger bei Fenstersturz schwer verletzt

30.07.2018, 10:57 Uhr | dpa

Ein 25-Jähriger ist in Halberstadt aus dem Fenster gefallen und fast acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann zog sich dabei in der Nacht zu Montag schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der 25-Jährige in seinem Zimmer im zweiten Obergeschoss der Halberstädter Erstaufnahme für Asylbewerber auf das Fensterbrett und stürzte ab. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann betrunken war. Der Rettungsdienst brachte den Asylbewerber zur Behandlung in ein Krankenhaus.