Pinneberg

Großfeuer in Pinneberger Lagerhalle

30.07.2018, 12:18 Uhr | dpa

In einem fünfeinhalbstündigen Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg einen Brand in einer leerstehende Lagerhalle gelöscht. Anwohner hatten die Feuerwehr am Sonntagabend gerufen, als sie starken Rauch bemerkten. Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg rückte mit drei Löschzügen an und löschte das Großfeuer. Die Lagerhalle befindet sich auf einem ehemaligen Industriegelände. Wegen des Rauches wurde die Hermann-Kath-Brücke für zwei Stunden gesperrt. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Grund für den Brand war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.