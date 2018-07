Jena

Mehr als 33 600 Besucher zur Halbzeit bei Kulturarena

30.07.2018, 12:31 Uhr | dpa

Die Jenaer Kulturarena hat zur Halbzeit rund 33 600 Besucher zu den bislang 23 Veranstaltungen gelockt. Damit fällt der Zuspruch bislang etwas höher aus als im vergangenen Jahr, wie eine Sprecherin sagte. Elf Theaterabende und Konzerte seien ausverkauft gewesen. Dazu gehörten unter anderem die Abende mit Kabarettist und Schauspieler Rainald Grebe und der Pop-Band Tocotronic. Thüringens längstes Sommerfestival profitiert dabei nach Einschätzung der Veranstalter nicht allein von dem Top-Sommerwetter.

"Schon im Vorverkauf liefen die Konzerte besser als im vorigen Jahr", sagte die Sprecherin. Bis zum Finale am 19. August stehen noch 17 teils schon ausverkaufte Konzerte an, darunter am 18. August mit der Band von Schauspieler Axel Prahl ("Tatort" Münster) und Regisseur Andreas Dresen, dessen Film über den ostdeutschen Liedermacher Gerhard Gundermann in der Kulturarena Premiere hat. Im vergangenen Jahr hatte das knapp siebenwöchige Festival insgesamt 68 000 Besucher verzeichnet.