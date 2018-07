Alzey

Verschwundener Patient aus Klinik wieder aufgetaucht

30.07.2018, 13:39 Uhr | dpa

Der am Samstagnachmittag aus einer psychiatrischen Klinik in Alzey verschwundene Patient ist am Montag von der Polizei in Bingen aufgegriffen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätte der 22-jährige Mann sich nicht gewehrt, als er in Gewahrsam genommen wurde. In den vergangenen Monaten waren mehrfach Patienten aus der Klinik entwischt.

Der Mann war am späten Samstagnachmittag von der Station der Rheinhessen-Fachklinik verschwunden. Wie das passieren konnte, sei unklar. Nach Angaben der Klinik war die Stationstür verschlossen. Von dem Mann soll keine Gefahr für andere ausgegangen sein.