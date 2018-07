Offenbach am Main

Freibadwetter für die letzte Ferienwoche

30.07.2018, 13:54 Uhr | dpa

Die letzte Woche der Schulferien können hessische Schüler durchgängig im Freibad oder am See verbringen: es bleibt heiß. Gegen Ende der Woche hilft eine kleine Abkühlung, sich geistig wieder auf die Schule einzustimmen.

Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 31 bis 35 Grad, in Südhessen sogar bei 37 Grad. Am Abend sind vereinzelt Wärmegewitter mit Starkregen "nicht ausgeschlossen", sagte der Deutsche Wetterdienst am Montag. Nachts braucht niemand eine Jacke, es kühlt nirgendwo in Hessen unter 17 Grad ab, im Rhein-Main-Gebiet hat es auch nachts noch 21 Grad.

Am Mittwoch sieht man tatsächlich ein paar Wolken. Dann sind auch Schauer, Gewitter und örtlich auch Starkregen möglich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 28 und 34 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 19 und 15 Grad. Am Donnerstag sieht der Wetterdienst für Hessen "nur noch" Höchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad voraus.