Rostock

Sommer sorgt für Hochkonjunktur auf Campingplätzen

30.07.2018, 14:13 Uhr | dpa

Der Supersommer mit wochenlangem Sonnenschein hat den rund 200 Campingplätzen im Land beste Geschäfte verschafft. "Es geht den Campingplätzen außerordentlich gut. So ein Wetter ist Campingwetter", sagte der Vorstand des Landesverbands der Campingwirtschaft, Gerd Scharmberg, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Entwicklung sei wichtig vor allem mit Blick auf das vergangene Jahr, als das schlechte Wetter in der Saison der Branche einen überproportionalen Rückgang von rund acht Prozent einbrachte. "Ein Campingjahr mit schlechtem Wetter nehmen die Gäste hin." Noch ein verregneter Sommer würde die künftige Urlaubsentscheidung bei manchen Gästen nachhaltig beeinflussen.

Aktuell sei die Nachfrage enorm, berichtete Scharmberg. Teilweise seien die Stellplätze für Wohnmobile ausgebucht. Allerdings gebe es für Spontancamper immer noch freie Plätze. "Jeder, der will, wird auch ein Plätzchen finden. Man sollte aber vorher schon mal nachfragen, zumindest von unterwegs", riet Scharmberg.