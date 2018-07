Erfurt

Erfurter Löwe Bagani an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben

30.07.2018, 15:30 Uhr | dpa

Herz-Kreislauf-Versagen ist der Grund für den plötzlichen Tod des Erfurter Junglöwen Bagani. Das habe eine Untersuchung durch das Institut für Veterinär-Pathologie der Universität Leipzig ergeben, teilte der Thüringer Zoopark am Montag mit. Der knapp drei Jahre alte Löwe war am 20. Juli tot nahe der Tränke in der Löwensavanne gefunden worden. Er war erst im Februar 2018 aus dem französischen Zoo Parc de Félins in Lumigny-Nesles-Ormeaux nach Erfurt gekommen und sollte für Nachwuchs sorgen. Die Zooleitung ließ offen, ob die Haltung von Löwen in Thüringens größtem Zoo eine Zukunft hat. Derzeit würden noch alle Varianten beraten, erklärte eine Sprecherin.