Stuttgart

Minister will besseren Versicherungsschutz für Landwirte

30.07.2018, 15:39 Uhr | dpa

Angesichts der Dürre in Deutschland spricht sich Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) für bessere Versicherungsmöglichkeiten für die Bauern aus. In den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag) regte er eine zum Teil durch Steuern finanzierte sogenannte Mehrgefahrenversicherung an, die nicht nur Frost oder Hagel, sondern auch Trockenheit abdecke. "Solch eine Versicherung existiert bereits in 17 EU-Staaten", sagte Hauk der Zeitung. "In Österreich beispielsweise tragen der Landwirt 50 Prozent der Kosten, das Land und der Bund jeweils 25 Prozent."

Man dürfe die Landwirte mit den Folgen des Klimawandels nicht allein lassen. "Die Erderwärmung haben wir auch der Industriegesellschaft zu verdanken, die Lasten können die Bauern jetzt nicht alleine schultern", sagte Hauk. Bei der Ernte im Südwesten erwartet er sehr unterschiedliche Ergebnisse - "von guten bis zu null Ernteerträgen". Mit der Situation im Norden und Osten Deutschlands sei die Lage aber nicht vergleichbar.