Experten: Kommunen bei Nachhaltigkeitsfragen mehr einbinden

30.07.2018, 17:08 Uhr | dpa

In seinem politischen Bemühen um eine nachhaltige Entwicklung soll Hessen einem Expertenrat zufolge die Kommunen stärker mit ins Boot holen. Vorreiter-Kommunen und die Regierungspräsidien sollten in die regelmäßig stattfindende Nachhaltigkeitskonferenz einbezogen werden, riet das Gremium der Landesregierung. Der sechsköpfige Rat übergab am Montag ein entsprechendes Gutachten an Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden.

Rund zehn Jahre nach dem Start der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie hatte das Land das Projekt von April bis Juli 2018 von Gutachtern aus verschiedenen Blickwinkeln durchleuchten lassen. Die Fachleute schlugen ebenfalls vor, in Hessen eine "Initiative für nachhaltiges, verantwortungsvolles Wirtschaften" zu starten.

"Nachhaltige Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess und eine große Herausforderung", erklärte Umweltministerin Hinz. Hessens Nachhaltigkeitsstrategie geht zurück auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit insgesamt 17 Zielen. Bei der nachhaltigen Entwicklung geht es darum, den Schutz der Umwelt gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beachten.