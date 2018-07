Schönefeld

VW nutzt 8000 Parkplätze auf Berliner Flughafen

30.07.2018, 17:21 Uhr | dpa

Volkswagen wird ab Anfang August Neuwagen auf dem Gelände des künftigen Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld parken. Der Autohersteller wird nach einer jetzt getroffenen Vereinbarung rund 8000 Stellplätze in drei Parkhäusern und auf drei Freiflächen nutzen, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Montag auf Anfrage mitteilte.

Grund für die Anmietung der Parkplätze sind fehlende Zulassungen für Neuwagen, wenn das neue Abgastestverfahren WLTP am 1. September verbindlich eingeführt wird. Deshalb gerät VW absehbar in Parkplatznot. Noch ist unklar, wie lange die Autos in Schönefeld bleiben sollen. Der Flughafen Berlin Brandenburg soll im Oktober 2020 mit neun Jahren Verspätung in Betrieb gehen.

Der Großteil der VW-Fahrzeuge werde per Autozug an den BER transportiert, hieß es. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sprach von einem "lohnenden Geschäft": "Die FBB verdient 2018 mit den bislang ungenutzten Parkflächen über eine Million Euro zusätzlich."