Stuttgart

Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

30.07.2018, 17:31 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist in Stuttgart verhaftet worden, nachdem in dessen Wohnung etliche Substanzen und Drogenutensilien gefunden wurden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Beamte am Samstagmorgen auf den 36-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich auffällig verhalten und unter Drogeneinfluss gestanden habe. Beamte fanden bei ihm einen Joint. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden unter anderem mehr als 150 Gramm Marihuana, rund 130 mutmaßliche Ecstasy-Tabletten und mehr als ein Kilogramm Chemikalien entdeckt. Außerdem hatte der 36-Jährige Verpackungs- und Versandmaterial, fünf Kilogramm Streckmittel und diverse Datenträger gebunkert.

In der Wohnung waren auch zwei 18 Jahre alte Frauen, die geringe Drogenmengen bei sich hatten. Diese müssen allerdings nur mit Anzeigen rechnen. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde dem Haftrichter vorgeführt.