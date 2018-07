Magdeburg

Landsberg und Halberstadt spitze beim Schuldenabbau

30.07.2018, 18:51 Uhr | dpa

Die Städte Landsberg (Saalekreis) und Halberstadt (Harz) sind Spitzenreiter im Schuldenabbau. Das hat das Finanzministerium mit Blick auf die kommunalen Haushalte errechnet. Halberstadt ist demnach Spitzenreiter, wenn es um die Gesamtsumme geht. Die Kreisstadt des Landkreises Harz baute bis Ende 2017 binnen eines Jahres mehr als 37 Prozent ihrer Schulden ab und steht jetzt noch mit 25,4 Millionen Euro in der Kreide. Knapp dahinter landete Salzwedel (minus 35,6 Prozent auf 19,7 Millionen Euro).

Landsberg wurde ein Drittel seiner Verbindlichkeiten los - und baute damit fast 860 Euro Schulden pro Einwohner ab. Das ist rechnerisch so viel wie in keiner anderen Kommune in Sachsen-Anhalt. Sie verbuchte zuletzt den Angaben zufolge noch knapp 30 Millionen Euro Schulden (1984 Euro pro Kopf) und war nicht mehr auf Kassenkredite angewiesen.

Diese Geldspritze gleicht einem Dispo-Kredit, wie ihn Banken auch Privatkunden einräumen. In letzter Zeit hatten viele Kommunen Schulden abgebaut, aber weiter kräftig Kassenkredite genutzt.

Das habe sich im vergangenen Jahr geändert, teilte das Finanzministerium mit. Die aufgenommenen Kassenkredite sanken um 86 Millionen auf 1,39 Milliarden Euro. Auch bei den regulären Krediten war der Schuldenberg der Kommunen mit 1,48 Milliarden gut 101 Millionen Euro geringer also noch 2016.

Finanzminister André Schröder (CDU) führte die Entwicklung neben eigenen Anstrengungen der Kommunen auch auf die höheren Überweisungen des Landes über den Finanzausgleich zurück. Die öffentlichen Kassen melden dank der guten Konjunktur seit Jahren Rekordsteuereinnahmen.