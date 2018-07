Dargun

Nachbar verletzt Männer mit Tierabwehrspray

30.07.2018, 19:08 Uhr | dpa

Ein junger Mann hat in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Nacht zu Montag zwei Männer mit Tierabwehrspray verletzt. Ein Streit wegen Ruhestörung sei eskaliert und habe in einer Schlägerei geendet, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 18 Jahre alte Mann sei durch laute Musik aus der Nachbarwohnung aufgeweckt worden. Als er seinen 34 Jahre alten Nachbarn und dessen Freund zur Rede stellen wollte, hätten die offenbar alkoholisierten Männer auf ihn eingeschlagen. Er verletzte sich leicht an der Lippe. Um sich zu verteidigen, habe der junge Mann ein Tierabwehrspray gezückt und in die Gesichter der lärmenden Männer gesprüht. Sie hätten daraufhin von dem 18-Jährigen abgelassen. Er alarmierte die Polizei und einen Rettungswagen. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-Jährigen und wegen Körperverletzung gegen den Nachbarn und seinen Bekannten.