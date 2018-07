Grünheide (Mark)

Olympia-Turner Toba mit Kienbaum-Award ausgezeichnet

30.07.2018, 20:38 Uhr | dpa

Der Turner Andreas Toba ist am Montag mit dem traditionellen Kienbaum-Award ausgezeichnet worden. "(Das Leistungszentrum) Kienbaum ist mein zweites Zuhause. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern, dass sie uns hier jeden Wunsch erfüllen", sagte der 27-Jährige. Neben Toba waren Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler für den Preis nominiert worden.

Toba hatte sich bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro das Kreuzband gerissen und trotzdem unter Schmerzen am Pferd weitergeturnt, um der deutschen Riege den Einzug ins Mannschafts-Finale zu sichern. Der Athlet aus Hannover gehört bei den kommenden Europameisterschaften in Glasgow zur Riege des Deutschen Turner-Bundes. Die Wettkämpfe finden vom 9. bis zum 12. August statt.

Den Kienbaum-Award vergeben die Mitarbeiter des Olympischen und Paralympischen Trainingszentrums östlich von Berlin nicht für sportliche Erfolge, sondern für den besonders freundlichen Umgang mit dem Personal des gesamten Trainingszentrums. Als Kriterien gelten zudem Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Respekt.

Kienbaum ist ein bedeutendes Leistungszentrum des deutschen Sports. Hier bereiten sich jährlich hunderte Athleten der verschiedensten Sportarten auf ihre Saisonhöhepunkte vor.