Lotte und Meppen beschließen ersten Spieltag mit 0:0

30.07.2018, 21:17 Uhr | dpa

Die Sportfreunde Lotte und SV Meppen sind mit einem Unentschieden in die Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Beim Pflichtspieldebüt des neuen SF-Trainers Matthias Maucksch kam Lotte im Heimspiel am Montagabend zum Abschluss des ersten Spieltages nicht über ein 0:0 hinaus. In einer abwechslungsreichen Partie vor 6098 Zuschauern im Frimo-Stadion hatten beide Teams ihre Torchancen. Lottes Angreifer scheiterten mehrfach am starken Meppener Schlussmann Jeroen Gies. Das Spiel musste nach zwei Minuten kurz unterbrochen werden, da die Zuschauer aus Protest gegen Montagsspiele kleine farbige Bälle auf das Spielfeld geworfen hatten.