Doppelmord von Höfen: Überlebende sagt per Video aus

Im Prozess um den Doppelmord von Höfen sagt heute das überlebende Überfallopfer vor dem Landgericht München II aus. Die bei der Tat 76 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werde per Videoübertragung von einem Ort außerhalb des Sitzungssaals befragt, teilte das Gericht mit. Die Witwe war laut Anklage im Februar 2017 von ihrer damaligen Pflegekraft, deren Bruder und deren Sohn sowie einem weiteren Mann überfallen worden. Bei der Tat sollen die vier mutmaßlichen Täter zwei Bekannte der Bewohnerin ermordet haben.

Den Angeklagten wird Mord beziehungsweise versuchter Mord, erpresserischer Menschenraub und besonders schwerer Raub vorgeworfen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft heckte die 50-jährige Pflegerin mit ihren Angehörigen den Überfall aus. In der Nacht zum 23. Februar 2017 sollen die drei Männer dann in das Anwesen in dem Ortsteil Höfen der Gemeinde Königsdorf eingedrungen sein.

Die Hausbesitzerin hatte Besuch von einer gleichaltrigen Freundin aus dem Raum Frankfurt am Main und von einem Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen. Die Täter sollen die Senioren brutal zusammengeschlagen und ihre schwer verletzten Opfer eingesperrt oder gefesselt haben. Dann nahmen sie laut Staatsanwaltsschaft Gold, Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe mit. Die beiden Bekannten der Witwe starben, sie selbst wurde Tage später schwer verletzt gefunden.