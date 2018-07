Dillenburg

Ministerin stellt Pläne für Landgestüt vor

31.07.2018, 01:42 Uhr | dpa

Ein Pferd trabt zurück in einen Stall des Landgestüts Dillenburg. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Jahr nach der Krise um das Hessische Landgestüt in Dillenburg will das Umweltministerium über die weitere Zukunft der Traditionseinrichtung informieren. Ministerin Priska Hinz (Grüne) und Bürgermeister Michael Lotz (CDU) stellen heute das Zwischenergebnis einer Arbeitsgruppe vor, die an einem Maßnahmenpaket schnürt. Die beschlossenen Maßnahmen sollen "vor allem zum Tierschutz und einer artgerechten Haltung" der Pferde beitragen, teilte das Ministerium mit.

Das Land hatte im Juli 2017 entschieden, das Gestüt zu schließen und den Schritt mit Tierwohlbedenken begründet. Die Tiere hätten auf dem Gelände nicht genug Auslaufmöglichkeiten, hieß es. Die Stadt und Pferdefreunde wehrten sich gegen die Pläne, die Kommune fürchtete insbesondere negative Folgen für den Tourismus.

Im August ruderte das Land zurück und gab die Schließungspläne auf - dafür muss sich aber das Gestüt von der Zucht verabschieden und die Hengste verkaufen. Geblieben ist die Landesreit- und Fahrschule. Das Gestüt wurde im Jahr 1869 als Preußisches Hessen-Nassauisches Landgestüt gegründet.