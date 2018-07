Hamburg

Bahnknoten Elbbrücken: S-Bahn erläutert Baufortschritt

31.07.2018, 02:30 Uhr | dpa

Die künftige U- und S-Bahn-Haltestelle Elbbrücken in Hamburg nimmt weiter Gestalt an. Heute erläutert die Deutsche Bahn (12.00 Uhr) als Betreiber der S-Bahn, wie weit die Haltestelle auf der S-Bahn-Seite bisher ausgebaut ist. Im Mai war die 65 Meter lange gläserne Fußgängerbrücke ("Skywalk") zwischen U- und S-Bahnstation eingehoben worden. Sie überquert in einer Höhe von rund neun Metern die Straße Freihafenelbbrücke und die Fernbahngleise der Deutschen Bahn. Über die Fußgängerbrücke soll Pendlern, die mit den Linien S3 und S31 kommen, ein schneller Umstieg in die U4 ermöglicht werden - und umgekehrt.

Für die U4 wird die Station Elbbrücken neue Endstation, bislang ist es die 1,3 Kilometer entfernte Hafencity-Universität. Die neue Haltestelle soll zum Fahrplanwechsel im Dezember erstmals in Betrieb gehen, auch wenn die Überdachung des S-Bahn-Steigs nach bisherigen Angaben der Bahn erst 2019 fertiggestellt wird. Die Hochbahn will rund 18 000 Fahrgäste pro Tag an dieses Ziel am östlichen Rand der Hafencity bringen.