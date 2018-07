Halle (Saale)

Arbeitsmarkt-Zahlen für Juli werden bekannt gegeben

31.07.2018, 03:01 Uhr | dpa

Die Landesarbeitsagentur gibt heute die neusten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt bekannt. Nach zwei Monaten mit gemeldeten Rekordtiefs in Folge rechnen Experten für den Juli wieder mit etwas mehr Arbeitslosen. Diese Entwicklung wäre typisch: In den Sommermonaten melden sich etwa Schulabgänger nach ihren Prüfungen arbeitslos, bevor sie im Spätsommer oder Herbst eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Im Juni waren 85 900 Männer und Frauen ohne Job. Die Arbeitslosenquote war mit 7,6 Prozent so niedrig wie noch nie seit 1991. Damit lag sie noch ein Zehntel unter dem Rekordwert aus dem Mai.