Hannover

Trockenheits-Schäden im Milliardenbereich erwartet

31.07.2018, 03:07 Uhr | dpa

Niedersachsens Landwirtschaft befürchtet durch die große Dürre in diesem Sommer Verluste von weit über einer Milliarde Euro. Die anhaltende Hitze dürfte den Verlust beim Produktionswert noch weiter steigern, sagte Landvolk-Sprecherin Gabi von der Brelie. Nach dem weitgehenden Abschluss der Getreideernte will der Bauernverband heute in Hannover Schätzungen zu den bisherigen Folgen der Sommerhitze präsentieren. Er hat dazu an seiner Basis nachgefragt, wie die Erwartungen bei Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben aussehen. Ebenfalls heute treffen sich auch Vertreter von Bund und Ländern in Berlin, um über die Folgen der Dürre für die Bauern zu beraten.