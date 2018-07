Frankfurt am Main

Immer noch hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in Hessen

31.07.2018, 03:47 Uhr | dpa

In Hessen gibt es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Das hat die Bundesagentur für Arbeit vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktstatistik für den Monat Juli heute bekanntgegeben. Danach ist der entsprechende Nachfrage-Index sowohl im Vergleich zum Vorjahresmonat als auch zum Juni gestiegen. Gesucht wurden Mitarbeiter in den Branchen Logistik, Verkauf, Altenpflege, Büro und Sekretariat sowie im Maschinenbau. Auch im Objekt- und Personenschutz sowie bei der Berufskraftfahrerei fehlten Leute.

Die Liste der Engpassberufe wird dabei immer länger. Fehlten bislang schon Kräfte am Bau, in technischen Berufsfeldern oder in der Pflege, kommen jetzt auch noch Aus- und Trockenbauer, Ver- und Entsorger sowie Softwareentwickler und Steuerfachleute hinzu. Die Betriebe benötigten immer längere Zeiten, um in diesen Berufsfeldern Stellen neu zu besetzen.

Im Juni waren in Hessen 151 955 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Dies war der niedrigste Stand in einem Juni seit 1992. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,5 Prozent unverändert.