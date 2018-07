Saarbrücken

Experten-Prognose: Saisonbedingt mehr Arbeitslose

31.07.2018, 05:21 Uhr | dpa

Fachleute erwarten für den Juli saisonbedingt eine gestiegene Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit will am (heutigen) Dienstag (10.00 Uhr) in Saarbrücken die konkreten Zahlen vorstellen. Im Juni war die Zahl der Arbeitslosen zum fünften Mal in Folge nicht gestiegen. Rund 97 800 Frauen und Männer waren damals ohne Job gemeldet, hatte die Behörde mitgeteilt. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 4,4 Prozent und war im Vergleich zum Mai 2018 unverändert geblieben. Im Juli 2017 waren noch rund 107 900 Männer und Frauen ohne Stelle.