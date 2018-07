Bitburg

Super-Sommer sorgt für volle Freibäder: jedoch nicht überall

31.07.2018, 05:33 Uhr | dpa

Temperaturen über 30 Grad und kaum Wolken über Rheinland-Pfalz: Die Freibadbetreiber im Land haben überwiegend Grund zur Freude. Trotz des Dauersommers sind dennoch einzelne Bäder von Rekorden aus früheren Jahren noch entfernt.

"Bei dieser Wetterlage ist es hier echt in den letzten Tagen sehr gut gelaufen", sagte eine Mitarbeiterin der Stadtwerke Mayen. Mehr als 1000 Besucher seien jeweils an mehreren Tagen gezählt worden. "Diese Hitzewelle treibt natürlich noch mehr Besucher ins Freibad."

Auch in Bitburg brummt das Geschäft mit dem kühlen Nass. Nach einem eher durchwachsenen Mai und Juni seien umso mehr Gäste im Juli gekommen, sagte die Geschäftsführerin des Schwimmbads. "Wir sind mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden."

Anders ist die Lage in Zweibrücken. "In dieser Saison hält sich der Ansturm in Grenzen", sagte Stadtsprecher Heinz Braun. An fünf Tagen seien zwar jeweils mehr als 1000 Besucher zum Schwimmen und Baden gekommen. Insgesamt seien aber seit Saisonstart gerade mal rund 25 000 Gäste gezählt worden. Das entspreche etwa dem Niveau vom Vorjahr, obwohl das Wetter schlechter gewesen sei.

Rekordzahlen aus vergangenen Jahren mit über 60 000 bis 90 000 Besuchern werde das Freibad in Zweibrücken dieses Jahr bei weitem nicht erreichen, mutmaßte Braun. Anscheinend habe sich das Freizeitverhalten verändert.