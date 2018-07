Hannover

82-Jähriger rettet sich aus brennendem Haus: drei Katzen tot

31.07.2018, 06:00 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hannover hat sich ein 82-Jähriger Bewohner aus den Flammen gerettet. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache am Montagabend ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Dem Bewohner gelang es, das Haus noch rechtzeitig und ohne fremde Hilfe zu verlassen. Drei Katzen verendeten hingegen in den Flammen. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 250 000 Euro.