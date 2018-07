Wimsheim

Tödlicher Unfall mit Traktor auf A8

31.07.2018, 07:24 Uhr | dpa

Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall nahe Wimsheim (Enzkreis) tödlich verunglückt. Der 50-Jährige war in der Nacht zum Dienstag mit seinem Fahrzeug und einem doppelachsigen Anhänger in einen Baustellenbereich auf der Autobahn 8 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er wohl einen Haufen alten Fahrbahnbelags und prallte mit diesem zusammen. Der Traktor überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei derart stark im Führerhaus des Fahrzeugs eingeklemmt, dass er noch am Unfallort starb.