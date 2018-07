Mannheim

Fuchs Petrolub steigert Gewinn und bekräftigt Prognose

31.07.2018, 07:41 Uhr | dpa

Das Logo des Schmierstoffspezialisten Fuchs Petrolub ist am Eingang der Firmenzentrale zu sehen. Foto: Uwe Anspach/Archiv (Quelle: dpa)

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis zugelegt - negative Effekte durch den starken Euro schwächten sich dabei im zweiten Quartal ab. So stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) nahm um 2 Prozent auf 193 Millionen Euro zu, das Nettoergebnis um 4 Prozent auf 140 Millionen Euro. Die Zahlen fielen etwas besser aus als von Experten erwartet.

Fuchs Petrolub rechnet damit, dass der Druck von der Währungsseite in den kommenden Quartalen weiter an Bedeutung verliert und bekräftigte die Prognose für 2018.