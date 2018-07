Dresden

Campingwagen explodiert: ein Schwerverletzter

31.07.2018, 08:54 Uhr | dpa

In Dresden-Zschieren ist ein Mann bei der Explosion eines Campingwagens schwer verletzt worden. Der Campingwagen sei am Montagabend aus noch unbekannter Ursache explodiert und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Rettungskräfte hätten einen 64-jährigen Mann in dem Wagen gefunden und ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren noch nicht bekannt.