Zwickau

Zwickaus Julian Hodek fällt mit Kreuzbandriss lange aus

31.07.2018, 08:56 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss in den nächsten Monaten auf Julian Hodek verzichten. Wie der Verein auf Twitter mitteilte, hat sich der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Hodek kam in der vergangenen Spielzeit nur ein Mal für den FSV zum Einsatz. Beim 2:0-Heimsieg zum Saisonauftakt am vergangenen Samstag gegen den Halleschen FC stand er nicht im Kader. Hodeks Vertrag in Zwickau läuft am 30. Juni 2019 aus.