Temperaturrekord könnte geknackt werden

31.07.2018, 09:11 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) - Wetterexperten rechnen damit, dass Dienstag der heißeste Tag des Jahres wird. Sogar im Norden können die Temperaturen den bisherigen Hitzerekord knacken. Im Wendland könnten bis zu 38 Grad erreicht werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die bislang höchste Temperatur in Niedersachsen wurde am 26. Juli in Lingen gemessen: 37,8 Grad gilt es am Dienstag zu knacken.

"Es wird am Dienstag schwül", sagte die Wetterexpertin. Die Gefahr von Gewittern sei größer als am Vortag. Diese würden die heiße Luft vertreiben. "Schon am Mittwoch können die Temperaturen auf etwa 22 Grad in Ostfriesland und 31 Grad im Osten sinken." Danach gehe es trocken und sommerlich warm weiter. "Erstmal rechnen wir nicht mehr mit Temperaturen deutlich über 30 Grad."