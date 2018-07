Oeversee

Millionenschaden nach Feuer in Hotel in Oeversee

31.07.2018, 10:41 Uhr | dpa

Nach dem Feuer im Hotel "Historischer Krug" in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Brandursache weiter unklar. Der fast 500 Jahre alte "Krug" war am Montag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. "Wir gehen von einem Millionenschaden aus", sagte Polizeisprecher Christian Kartheus am Dienstag. Die Nachlöscharbeiten waren am Vormittag noch im Gange.

Das Feuer war am Montag ausgebrochen und hatte sich auf das gesamte reetgedeckte Gebäude ausgeweitet. Mit Baggern rissen Einsatzkräfte der Feuerwehr das Reet herunter, um an Glutnester zu gelangen.

Die Kriminalpolizei wolle sich noch am Dienstag vor Ort informieren, sagte der Sprecher. Unklar ist aber noch, wann Brandermittler das erste Mal in die Trümmer des Gebäudes gehen können.

Bei dem Feuer war niemand verletzt worden. Alle Hotel- und Restaurantgäste konnten Haus rechtzeitig verlassen. Wegen der Arbeiten ist die Landesstraße 317 vor Ort weiter gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet.