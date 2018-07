Dessau-Roßlau

Leiche gefunden: Wahrscheinlich 19-Jähriger Vermisster

31.07.2018, 12:11 Uhr | dpa

Fast eineinhalb Jahre nach seinem Verschwinden ist wohl die Leiche eines 19-Jährigen aus Dessau gefunden worden. Der Körper sei in einem Waldstück beim Stadtteil Alten vergraben gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Spezialkräfte entdeckten die Leiche am Montag. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Vier junge Männer sollen den 19-Jährigen getötet haben.

Drei der Verdächtigen im Alter von 16 bis 22 Jahren sitzen bereits seit Juni in Untersuchungshaft. Es besteht der Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags. Alle Verdächtige sind Deutsche. Bislang hatten die Ermittler keine Angaben gemacht, ob bereits eine Leiche gefunden worden war und wie sie auf die Spur der Verdächtigen kamen.

Die Todesursache soll nun durch eine Obduktion geklärt werden. Die Identität der Leiche ist noch nicht zweifelsfrei geklärt - die Ermittler halten es jedoch für sehr wahrscheinlich, dass es sich um den vermissten Dessauer handelt. Über den Fund der Leiche hatte zuvor die "Mitteldeutsche Zeitung" (online) berichtet.

Der 19-Jährige war seit dem 21. März 2017 offiziell vermisst. Er war am Vorabend in Dessau-Alten zuletzt gesehen worden. In einem Fahndungsaufruf der Polizei vom 22. März 2017 hatte es geheißen, der Jugendliche sei möglicherweise in einen Zug am Bahnhof Dessau-Alten eingestiegen. Einen erneuten Fahndungsaufruf hatte die Polizei am 5. Juni herausgegeben.