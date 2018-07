Eckernförde

Kaum Feuerquallen an Ostseeküste Schleswig-Holsteins

31.07.2018, 12:31 Uhr | dpa

An Schleswig-Holsteins Ostseeküste trüben so gut wie keine Feuerquallen den Badespaß. Derzeit würden an den Stränden zwischen Glücksburg und Travemünde nur vereinzelte Exemplare gesichtet, sagte DLRG-Sprecher Robin Wendt am Dienstag. Das könne sich jedoch schnell ändern, wenn der Wind drehe. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte der Wind am Mittwoch von Süd auf West drehen. Dann könnten nach Angaben der DLRG auch wieder vermehrt Quallen an den Stränden auftauchen.