Zeugnisse für junge Lehrer nach erfolgreichem Referendariat

31.07.2018, 14:05 Uhr | dpa

246 Lehramtsreferendare haben in diesem Sommer in Mecklenburg-Vorpommern das zweite Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) überreichte am Dienstag in Schwerin rund 100 der jungen Lehrer die Zeugnisse. Mit dem Bestehen der zweiten Staatsprüfung stehe ihnen nun die Arbeit im Schuldienst offen, sagte sie. Sie freue sich über alle, die im Land blieben. 142 der jungen Lehrer würden unbefristet in den Schuldienst in Mecklenburg-Vorpommern eingestellt.

Das Referendariat für ein Lehramt dauert in Mecklenburg-Vorpommern in der Regel 18 Monate. Zu den beiden Einstellungsterminen am 1. Februar und 1. August kommt in diesem Jahr mit dem 1. Oktober erstmals ein dritter Einstellungstermin hinzu. Das Land will damit für Lehramtsabsolventen die Wartezeiten auf ein Referendariat verkürzen und einen direkten Übergang zwischen Studium und Vorbereitungsdienst ermöglichen.