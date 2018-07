Göppingen

Schaulustige filmen Schlägerei: Polizei sucht Hinweise

31.07.2018, 14:10 Uhr | dpa

Nachdem Schaulustige in Göppingen eine Schlägerei gefilmt haben ohne einzugreifen, sucht die Polizei auch im Internet Hinweise auf Straftaten in dem Zusammenhang. Es werde geprüft, ob Handyfilme verbreitet wurden, die auf unterlassene Hilfeleistung oder Anstiftung zur Gewalt hindeuten, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Polizei will dabei auch in Erfahrung bringen, ob es Handy-Filmer gab, die mit Anfeuerungsrufen versuchten, die Auseinandersetzung zu schüren. Bei klaren Hinweisen auf Straftaten, werde man Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten.

Zu der Schlägerei war es bei dem Versuch des 42 Jahre alten Drogeriemitarbeiters gekommen, einen 26 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb aufzuhalten. Statt ihm zu helfen, zückten Umstehende ihre Handys und filmten. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorübergehend fest und stellte gestohlenes Parfüm aus der Drogerie sicher.

Mittlerweile hat sich bei der Polizei der Mann gemeldet, der bei der Schlägerei am 26. Juli als einziger geholfen hatte, den Verdächtigen festzuhalten. Der 27-Jährige wird demnach als Zeuge befragt. Zudem werden Angaben anderer Zeugen ausgewertet.