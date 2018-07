Titisee-Neustadt

Aus finanziellen Gründen: Doch kein Skisprung-Mixed

31.07.2018, 14:12 Uhr | dpa

Der Ski-Weltverband FIS hat beim angekündigten Skisprung-Mixed in Titisee-Neustadt am 8. Dezember einen Rückzieher gemacht und die Premiere abgesagt. Ausschlaggebend dafür seien finanzielle Gründe, teilte der Verband am Dienstag mit. Stattdessen wird bei dem Weltcup im Schwarzwald am Samstag (8. Dezember) ein Teamwettbewerb der Männer stattfinden, hieß es. Am Sonntag (9. Dezember) treten dann sowohl Frauen als auch Männer in einer Einzel-Konkurrenz in Titisee-Neustadt an.